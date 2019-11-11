В Бурятии начата проверка после смерти военнослужащего-контрактника

В Бурятии, на территории воинской части, обнаружен мертвым военнослужащий, проходящий службу по контракту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

По предварительным данным, 20-летний юноша умер из-за острой сердечной недостаточности.

Его нашли в кровати в спальном помещении — кубрике для отдыха на четыре человека.

Комиссия общевойскового объединения Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами приступил к проверки по факту смерти контрактника.

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