Асад назвал причины отправки российских военнослужащих в Сирию

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Россия защищает свой народ, отправляя военнослужащих на сирийскую территорию. Об этом он рассказал в интервью RT.

По словам сирийского лидера, даже в его стране никто бы не стал рисковать своей жизнью просто ради человек, в том числе ради президента.

«Люди, массы людей, готовы пойти на смерть ради какого-то дела — а именно ради защиты своей страны, защиты своего существования, своего будущего…Чтобы президент Путин отправлял людей умирать за какого-то одного человека или рисковал интересами своей страны ради этого самого человека — такое просто нелогично», — считает Асад.

Глава Сирии уверен, что российские власти, в том числе президент Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров, борются с терроризмом, тем самым защищают свой народ.

«Терроризм и его идеология не знает границ — он не признает политических границ. Для терроризма ареной является весь мир», — подчеркнул Асад.

Также он считает, что Москва пытается реализовать нормы международного права, соблюдение которых коррелируется с ее национальными интересами.

«Таким образом, их действия соотносятся с их национальными интересами, с глобальной стабильностью, а также с сирийским интересами и стабильностью в Сирии», — заключил Асад.

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