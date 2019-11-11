МИД: Россия не будет поступать зеркально США по Договору по открытому небу

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не будет поступать, как американская сторона, в случае их выхода из Договора по открытому небу. Об это он сказал «Известиям».

Он рассказал, что нет доказательств того, что Соединенные Штаты выйдут из соглашения. По его мнению, они могут остаться. Однако, если худший сценарий произойдет, Россия не будет поступать зеркально.

Рябков напомнил, что этот договор очень важен. Он помогает в нынешней ситуации в мире регулировать и стабилизировать многие процессы.

«Хотели бы надеяться на то, что США все же останутся участниками договора», — заключил Рябков.

Стоит отметить, что это соглашение было подписано в 1992 году и действует с 2002 года. Документ позволяет странам-участницам этого соглашения открыто совершать облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.

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