Свыше 100 боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в Киеве

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Фотография снарядов для БПЛА, которые опубликовало Министерство обороны России Фотография снарядов для БПЛА, которые опубликовало Министерство обороны России
Фотография снарядов для БПЛА, которые опубликовало Министерство обороны России
Министерство обороны России

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице Украины рядом со строившимся Шулявским мостом обнаружили более 100 боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом градоначальник написал в своем Facebook.

Как стало известно, снаряды нашли коммунальщики во время работ по замене инженерных сетей.

Отмечается, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям прибыла на место и оперативно забрали и вывезли боеприпасы на полигон.

Как уточняется, снаряды подлежат уничтожению.

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