Свыше 100 боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в Киеве
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице Украины рядом со строившимся Шулявским мостом обнаружили более 100 боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом градоначальник написал в своем Facebook.
Как стало известно, снаряды нашли коммунальщики во время работ по замене инженерных сетей.
Отмечается, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям прибыла на место и оперативно забрали и вывезли боеприпасы на полигон.
Как уточняется, снаряды подлежат уничтожению.
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