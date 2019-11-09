В Японии провели учения на случай аварии на АЭС

В префектуре Ниигата в Японии прошли масштабные учения на случай аварии на атомной электростанции, сообщает ТАСС.

В маневрах приняли участие свыше 160 тыс. человек.

По сценарию в префектуре происходит мощное землетрясение, которое вызывает аварию на АЭС «Касивадзаки-Карива», что приводит к необходимости экстренной эвакуации населения из близлежащих районов.

Уточняется, что после аварии на АЭС «Фукусима-1» по всей Японии начали проводить регулярные учения по эвакуации на случай повторения подобной техногенной катастрофы.