ФСБ заявила о попытке ИГ создать плацдарм для экспансии на пространство СНГ

Спецслужбы России фиксируют рост активности подразделений террористической организации «Исламское Государство» (ИГ (организация запрещена в России) — запрещена в РФ и ряде стран) в Афганистане, которая приводит к созданию плацдарма для экспансии в страны СНГ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ФСБ РФ Александра Бортникова на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОБР) стран СНГ.

По словам представителя ФСБ, подразделения ИГ в Афганистане объединяется в «Вилаят Хорасан» (запрещен в России), а также тесно сотрудничают с «Джамаат Ансаруллох» и «Исламское движение Восточного Туркестана» (запрещено в РФ).

«Их цель — создание плацдарма для экспансии на пространство СНГ, активом которой должны стать боевики из числа граждан центральноазиатских республик, имеющих опыт военных действий в составе международных террористических организаций», — сказал Бортников.

Также он отметил, что в первую очередь необходимо обезопасить южные границы стран СНГ. А также призвал страны Содружества к совместным мероприятиям по нейтрализации структур ИГ и «Аль-Каиды» (запрещены в РФ) в Афганистане.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Останки главы террористов ИГ доставлены на военную базу США

— Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ

— В правительстве рассказали об опасности распространения терроризма в странах ШОС