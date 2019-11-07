Военный эксперт рассказал, как уничтожить сразу все авианосцы США
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал, как одним разом возможно уничтожить все американские авианосцы. Об этом сообщает «Военно-промышленный курьер».
По словам специалисты, верфь в Ньюпорт-Ньюсе (штат Вирджиния) является единственной в США, где конструируют и чинят атомные авианосцы.
Как отмечается, на верфи находятся три стапеля, который принимают изувеченные корабли. На двух его помостах производятся ремонтные работы, еще на одном — строительство.
Сивков также отметил, что крылатые ракеты в обычном снаряжении способны уничтожить верфь.
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