Военный эксперт рассказал, как уничтожить сразу все авианосцы США

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал, как одним разом возможно уничтожить все американские авианосцы. Об этом сообщает «Военно-промышленный курьер».

По словам специалисты, верфь в Ньюпорт-Ньюсе (штат Вирджиния) является единственной в США, где конструируют и чинят атомные авианосцы.

Как отмечается, на верфи находятся три стапеля, который принимают изувеченные корабли. На двух его помостах производятся ремонтные работы, еще на одном — строительство.

Сивков также отметил, что крылатые ракеты в обычном снаряжении способны уничтожить верфь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Самый опасный»: в США оценили «Адмирала Нахимова»

— Показаны снимки попавшегося в «ловушку» авианосца США в Южно-Китайском море

— «Россия потопит авианосец США»: Китай обсуждает ракету П-700