В РФ заявили об усилении активности подлодок США у берегов Норвегии

В посольстве России в Норвегии рассказали об увеличении активности американских подлодок у берегов Норвегии. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что за 10 лет подлодки НАТО стали чаще заходить в порты Норвегии. Так 27 маневров были зафиксированы за 2018 год.

Кроме того, в диппредставительстве добавили, что атомные подлодки США также часто появляются в этом регионе. В посольстве отметили отсутствие «сенсационных действий» и назвали плавание «обычной практикой». В минобороны Норвегии объяснили жизненно важной частью политики сотрудничество с НАТО.

В ведомстве увеличение количества американских подлодок объяснили повышенным интересом к региону Крайнего Севера, где также растет российская активность.

По данным СМИ, в Осло подходит к завершению оборудования отдельного порта, цель которого обеспечение захода в порт подлодок США.