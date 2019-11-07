Российские подлодки защитят от ядерного удара

Уникальные бронированные укрытия с системами подачи воды, электроэнергии и пара, которые способны защитить подлодки не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара, получат российские субмарины. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что доки предназначены для стратегических ракетоносцев проекта 955 «Борей» и проекта 885 «Ясень», бесшумных дизельных субмарин проекта 636 «Варшавянка» и проекта 677 «Лада».

Уточняется, что укрытия будут сконструированы таким образом, чтобы иметь возможность быстро загрузить на подлодку ракеты и торпеды, а также отремонтировать судно в случае необходимости.

Так строительство начнется в 2019 году на базе Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке, а в дальнейшем продолжится в местах дислокации кораблей Северного флота в районе Североморска.