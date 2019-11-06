Нападении на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ

Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации «Исламское государство» (ИГ — запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Как отмечается, боевики проникли на упомянутую территорию со стороны Афганистана.

«Они (боевики - прим.) перешли границу со стороны Исламской Республики Афганистан со спецзаданием, все являются членами террористической группировки ИГ», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в районе Рудаки, приблизительно в 50 км к западу от Душанбе.

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