Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/4/12793004/s1-pic905-895x505-58916.jpg">

Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос об истечении срока действия ДСНВ.

Он отметил, что договор, возможно, будет заключен с еще несколькими странами.

«Мы сейчас стремимся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, кем-то еще», — подтвердил он.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Мхатовская пауза»: выработка нового договора СНВ затягивается

— Салливан призвал включить в продление СНВ-3 новое оружие России

— Путин констатировал разворачивающуюся в мире гонку вооружений