Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем

Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос об истечении срока действия ДСНВ.

Он отметил, что договор, возможно, будет заключен с еще несколькими странами.

«Мы сейчас стремимся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, кем-то еще», — подтвердил он.

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