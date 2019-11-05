Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос об истечении срока действия ДСНВ.
Он отметил, что договор, возможно, будет заключен с еще несколькими странами.
«Мы сейчас стремимся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, кем-то еще», — подтвердил он.
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