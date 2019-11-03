Американскую колонну обстреляли в Сирии по пути в Ирак

close
Hussein Malla/AP

США сообщили РФ, что союзные Турции в САР боевики обстреляли колонну американских военных, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел 3 ноября. Колонна двигалась в сторону границы с Ираком.

Обстрел был произведен с территории, подконтрольной протурецким боевикам, сирийской национальной армии.

В результате происшествия погибших нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Генсек НАТО ответил на призывы исключитьпризывы Турцию из Альянса