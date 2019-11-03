Американскую колонну обстреляли в Сирии по пути в Ирак
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США сообщили РФ, что союзные Турции в САР боевики обстреляли колонну американских военных, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков. Об этом сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошел 3 ноября. Колонна двигалась в сторону границы с Ираком.
Обстрел был произведен с территории, подконтрольной протурецким боевикам, сирийской национальной армии.
В результате происшествия погибших нет.
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