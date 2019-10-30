В США рассказали о планах задействовать российские Mи-24 на учениях

ВВС США собираются задействовать российские вертолеты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке противника. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявку Военно‑воздушного министерства США.

Отмечается, что ВВС США занимаются поиском подрядчика, который предоставит по меньшей мере два вертолета данной модели.

Кроме того, необходимы квалифицированный экипаж, специалистов по техобслуживанию и учебные материалы, которые обеспечить ориентацию летательных аппаратов, наземную подготовку, поддержку полетов и информационную поддержку. Это необходимо для понимания того, «какую угрозу могут представлять вертолеты для 55-ой спасательной эскадрильи, дислоцированной на базе ВВС США «Девис-Монтен» в штате Аризона».

Уточняется, что Ми-24 необходимы для учений в период с 18 по 20 ноября.