У Кремля нет подтверждения уничтожения аль-Багдади

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет официального подтверждения ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России)Абу Бакра аль-Багдади, передает РИА «Новости».

«Нет, у нас нет подтверждения», — сказал Песков.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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