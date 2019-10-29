У Кремля нет подтверждения уничтожения аль-Багдади
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет официального подтверждения ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России)Абу Бакра аль-Багдади, передает РИА «Новости».
«Нет, у нас нет подтверждения», — сказал Песков.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
НОВОСТИ:
— Трамп не исключил публикации видео ликвидации аль-Багдади
— Американские военные вывезли двух боевиков с места ликвидации аль-Багдади
— Курды передали США трусы с образцом ДНК главаря ИГ перед его устранением