Лукашенко пообещал ответить США на размещение танков в Литве

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна ответит на действия американской стороны, которая разместила свои танки на территории Литвы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лидер пожаловался, что США слишком демонстративно подошли к границам государства с танками.

«Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент», — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что ответ Белоруссии будет, но без «бряцания» оружием, так как Белоруссия — миролюбивое государство, которое против войны. Но оставить поступок американской стороны без ответа нельзя.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко удивился учениям НАТО у белорусских границ

— США планируют крупнейшую передислокацию войск в ходе новых учений в Европе