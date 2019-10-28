Лукашенко пообещал ответить США на размещение танков в Литве
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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна ответит на действия американской стороны, которая разместила свои танки на территории Литвы. Об этом сообщает «Интерфакс».
Лидер пожаловался, что США слишком демонстративно подошли к границам государства с танками.
«Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент», — подчеркнул Лукашенко.
Он отметил, что ответ Белоруссии будет, но без «бряцания» оружием, так как Белоруссия — миролюбивое государство, которое против войны. Но оставить поступок американской стороны без ответа нельзя.
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