Арестовали расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье солдата-срочника

Военный суд постановил заключить под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восемь сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Известно, что решение об аресте принимали судьи Читинского гарнизонного военного суда.

Согласно их решению, Шамсутдинова арестовали на срок, о котором просило следствие. Стоит отметить, что даты заключения расстрелявшего людей солдата не уточняются.

20-летний солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам в пятницу, 25 октября. Как считает Минобороны, причиной поступка Шамсутдинова мог стать нервный срыв. Хотя, когда его призвали в армию в начале июля, он признан психически уравновешенным. Однако при прохождении призывной комиссии Шамсутдинову поставили 2-ю группу нервно-психической устойчивости – это означает, что человек может испытать эмоциональный срыв только при длительном нахождении в тяжелой и опасной ситуации, если ему не будет оказана помощь психолога.

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