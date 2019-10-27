Пушков рассказал о неготовности Киева к разведению сил

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские власти не готовы к разведению сил. Об этом он написал в своем Twitter.

Он также отметил, что план проведения саммита «нормандской четверки» откладывается на неопределенное время.

Член Совета Федерации также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский ветеранов АТО оставить позиции, от чего зависит «нормандский саммит».

«Пока Зеленский уговаривает «добробатов» покинуть позиции, момент для встречи «четверки» сдвигается в неясное будущее», — заявил Пушков.

Он также подчеркнул, что украинские власти демонстрируют «нулевую готовность» к разведению сил в районах Донбасса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Захарова назвала «самоуничтожением» отношения России и Украины

— Захарова посоветовала Украине вместо протеста отправить гумпомощь в Донбасс