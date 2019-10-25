Песков: Путин и глава ЦАР не обсуждали создание военной базы

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию об обсуждении российским лидером и президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадера строительства российской базы в ЦАР. Об этом сообщает «Интерфакс».

Песков опроверг информацию о том, что лидеры двух государств во время переговоров затрагивали тему строительства военной базы России на территории республики.

«Нет», - сказал представитель Кремля.

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