Россия отправит в Сирию дополнительную военную технику

Россия перебросит в Сирию еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Минобороны.

По его словам, это связано с возникновением новых задач.

Он подчеркнул, что реальных боевых действий в арабской республике в данный момент нет.

До этого согласно российско-турецкому меморандуму, к сирийско-турецкой границе выдвинулась военная полиция России. Она будут содействовать выводу курдов. Затем страны приступят к совместному патрулированию оговоренной территории российскими и турецкими военными в пределах десяти километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Военная полиция России начала патрулирование границы Сирии и Турции