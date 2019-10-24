Россия отправит в Сирию дополнительную военную технику
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Россия перебросит в Сирию еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Минобороны.
По его словам, это связано с возникновением новых задач.
Он подчеркнул, что реальных боевых действий в арабской республике в данный момент нет.
До этого согласно российско-турецкому меморандуму, к сирийско-турецкой границе выдвинулась военная полиция России. Она будут содействовать выводу курдов. Затем страны приступят к совместному патрулированию оговоренной территории российскими и турецкими военными в пределах десяти километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы.
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