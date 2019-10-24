Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лишь российские военнослужащие находятся в Сирии легитимно, все остальные иностранные военные должны покинуть страну. Об этом сообщает РИА «Новости».

23 октября к сирийско-турецкой границе по соглашению президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прибыла российская военная полиция и сирийская пограничной службы.

«Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства», — сказал Песков.

Он также отметил, что для Москвы и Дамаска является приоритетной цель вывести любые иностранные вооруженные силы из САР после полного политического урегулирования.

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