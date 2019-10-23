Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений России и Турции по Сирии
Министерство обороны России опубликовало карту с зоной патрулирования военной полиции России, которая прибыла к сирийско-турецкой границе по соглашению президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Инфографика размещена на сайте ведомства.
В документе отмечено, что российские и турецкие военнослужащие патрулировать территории в 10 км от границы Сирии с Турцией.
Также на карте показаны посты сирийских пограничников вдоль границы, зона отвода курдских вооруженных формирований и границы остановленной операции Анкары «Источник мира».
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