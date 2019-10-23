Су-27 сопроводили бомбардировщик ВВС США над Черным морем
Российский истребитель в Черном море встретил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе России и взял на сопровождение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
Уточняется, что ситуация произошла в субботу, 19 октября.
Отмечается, что первое время при подлете стратегического бомбардировщика B-52H ВВС США к акватории Черного моря его отслеживали российские средства контроля воздушного пространства.
Когда он приблизился к государственной границе Российской федерации, его встретили российские истребители Су-27. Они же сопровождали его в течение всего дальнейшего пролета вдоль границы территориальных вод РФ.
Уточняется, что это происходило на расстоянии около 70 километров от госграницы.
Как только задача была выполнена, Су-27 вернулся на аэродром базирования в Крыму.
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