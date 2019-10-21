В Минобороны объяснили отмену пуска ракеты в ходе учений «Гром»

В Минобороны России объяснили отмену пуска ракеты с подлодки «Рязань» в ходе учений «Гром», сообщает РИА «Новости».

В министерстве отметили, что ракету не задействовали в учебном ударе после получения информации о ее техническом состоянии.

Как рассказали в МО, во время анонсирующего брифинга было названо максимальное количество пусков ракетных комплексов различных типов, которые могли быть задействованы на учении, однако окончательное решение о количестве запусков принимается, исходя из оперативной обстановки.

Так, оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет, полученную непосредственно перед пуском, было решено не задействовать ее в учебном ударе.

В ведомстве также опровергли информацию о «нештатной ситуации» в ходе учений, о которой сообщили СМИ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— У Пескова спросили про сбой на учениях «Гром-2019»

— СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»