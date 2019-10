В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным

Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.

По мнению СМИ, МиГ-25 выглядит неуклюжим рядом с истребителями четвертого и пятого поколений. Издание сравнивает советский истребитель со старым фургоном.

Как утверждается, Миг-25 почти всегда будет иметь некое преимущество в скорости и высоте по сравнению с американскими самолетами. Но у истребителя нет радара, чтобы одновременно видеть самолет впереди и то, что происходит на земле.

«Миг-25 продолжил службу в постсоветской России, и это по-прежнему самый быстрый и самый высоко летающий истребитель...но он не может извлечь из этого выгоду», — констатирует We are the Mighty.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рекордный истребитель-перехватчик: 55 лет испытаниям МиГ-25

— В Венгрии продают за бесценок истребители МиГ-29

— Советские МиГи повоевали в Сирии