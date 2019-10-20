Глава Пентагона допустил проведение новых военных операций в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военные США могут провести новые операции в Сирии против ИГИЛ (террористическая организация запрещена в России). Об этом сообщает сайт ведомства.
Он отметил, что в случае проведения операций они будут поддерживаться авиацией.
«Мы продолжаем миссию по борьбе с ИГ», — сказал насчет операции Эспер.
Как известно, в данный момент из около тысячи военнослужащих США в Сирии в стране будут находиться порядка 150 человек.
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России
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