Песков высказался о решении США и Турции прекратить огонь в Сирии
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал договоренность, заключенную между США и Турцией, о прекращении огня в Сирии, передает РИА «Новости».
Он сообщил о том, чего ожидает Москва от Анкары в связи с данным соглашением.
По словам Пескова, Россия рассчитывает получить от Турции информацию по договоренности приостановить военную операцию в Сирии.
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