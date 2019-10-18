Песков высказался о решении США и Турции прекратить огонь в Сирии

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал договоренность, заключенную между США и Турцией, о прекращении огня в Сирии, передает РИА «Новости».

Он сообщил о том, чего ожидает Москва от Анкары в связи с данным соглашением.

По словам Пескова, Россия рассчитывает получить от Турции информацию по договоренности приостановить военную операцию в Сирии.

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