Эрдоган рассказал о взаимопонимании с Россией по ситуации в Сирии
Лидер Турции Тайип Эрдоган сообщил, что находится в тесном контакте с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что у Анкары присутствует взаимопонимание с Москвой по ситуации в Сирии, передает агентство Anadolu.
Он отметил, что Сочинское соглашение между Турцией и Россией по сирийскому Идлибу успешно выполняется.
«Если возникает вопрос, в течение суток можем переговорить и принять совместное решение относительно шагов, которые нужно предпринимать», — сказал Эрдоган относительно переговоров с Путиным.
Он также отметил, что у Турции и России отсутствуют какие-либо проблемы по ситуации в Сирии.
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