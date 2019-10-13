Путин рассказал о превосходстве российского гиперзвукового оружия

Глава России Владимир Путин заявил, что к моменту появления у ведущих армий гиперзвукового оружия у России тоже появится что-то новое. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент напомнил, что российские ученые создали оружие, которого нет ни у кого в мире – это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью.

Он добавил, что пока еще никто не создал гиперзвуковое оружие, хотя оно должно появиться у ведущих армий мира.

«Но и у нас к этому времени тоже кое-что появится. Я уже знаю что, над чем наши ученые, конструкторы и инженеры работают», — сказал Путин.

Также он выразил обеспокоенность международной стратегической стабильностью и безопасностью.

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