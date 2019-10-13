Эрдоган рассказал, когда закончится военная операция в Сирии

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Турецкий президент Тайип Эрдоган рассказал по телефону британскому премьеру Борису Джонсону, когда военные страны закончат военную операцию в Сирии, передает РИА «Новости».

Эрдоган подчеркнул, что Анкара не отступит, пока в Сирии полностью не будет устранена угроза от Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Стоит отметить, что в телефонном разговоре Джонсон просил Эрдогана свернуть военную операцию на севере Сирии.

9 октября Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии. Ее назвали «Источник мира».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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