Турция начала наземную часть операции в Сирии
Министерство обороны Турции объявило о начале наземной части военной операции в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что часть операции под названием «Источник мира» происходит на севере Сирии.
Уточняется, что в военных действиях вместе с армией Турции принимает участие оппозиционная Свободная сирийская армия.
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