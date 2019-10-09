Турция начала наземную часть операции в Сирии

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Министерство обороны Турции объявило о начале наземной части военной операции в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что часть операции под названием «Источник мира» происходит на севере Сирии.

Уточняется, что в военных действиях вместе с армией Турции принимает участие оппозиционная Свободная сирийская армия.

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