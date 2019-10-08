В МИД РФ готовы на все возможное ради договора о продлении СНВ-3 с США

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Россия будет делать все возможное для того, чтобы договориться с Соединенными Штатами о механизме продления договора СНВ-3. Об этом «Интерфаксу» заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД страны Владимир Ермаков.

По его словам, российская сторона не ставит крест ни на чем и с оптимизмом смотрит на решение проблем в области международной безопасности.

Ермаков отметил, что Россия будет делать все для достижения консенсуса с американской стороной до завершения действия этого договора в феврале 2021 года.

«В любом случае этот договор на данный момент является фундаментальным», — добавил Ермаков

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