Конгрессмен сообщил о планах США выйти из Договора по открытому небу

Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел сообщил о предполагаемом намерении США выйти из Договора по открытому небу, передает РИА «Новости».

Отмечается, что американский конгрессмен уже направил письмо с протестом советнику президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберту О`Брайену.

В послании Эллиот выразил беспокойство насчет информации о том, что администрация в Белом доме изучает возможность выход из данного соглашения.

«Решительно призываю вас воздержаться от этого опрометчивого действия», — написал в своем письме Эллиот.

По его мнению, США не должны отказываться от такого «важного инструмента по дальнейшему наблюдению за Россией».

Как известно, договор по открытому небу действует с 2002 года. Документ позволяет странам-участницам этого соглашения открыто совершать облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.