Авианосец США попал в «ловушку» в Южно-Китайском море

Американский авианосец военно-морских сил Ronald Reagan попал в китайскую «ловушку», когда проплывал в Южно-Китайском море по пути на Филиппины. Об этом сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на данные со спутника, которые показал портал Sohu.

Спутник сфотографировал, как Ronald Reagan был окружен в море пятью военными суднами Китая.

Издание приводит данные китайских СМИ, в которых заявляется, что авианосец США оказался в «ловушке». Также отмечается, что китайская сторона отправила пять кораблей, чтобы организовать настоящую осаду Ronald Reagan.

«Это спутниковое фото становится настоящим позором для ВМС США», — говорится в китайских СМИ.

На данный момент пока неизвестно, когда именно произошел инцидент.