Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.

В своем твиттере Кудрин подтвердил, что увидел ответ Шойгу в СМИ.

Кудрин напомнил, что президент уже привел бюджет армии к разумной величине.

Он заявил, что для решения задач обороны не требуется дальнейшее снижение финансирования, но необходимо добиться эффективности.

Ранее Шойгу в ответ на слова Кудрина попытался процитировать Жванецкого и порекомендовал экономистам работать над получением больших доходов.