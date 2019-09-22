Появилось видео крушения двух боевых машин ВДВ

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Опубликовано видео десантирования двух боевых машин ВДВ в Оренбургской области.

На видеозаписи видно, как парашюты не раскрываются и несколько единиц военной техники разбиваются о землю.

Ранее Минобороны России сообщило, что при десантировании в Оренбургской области две боевые машины ВДВ получили повреждения.