Трамп призвал Европу выделять больше средств для Украины

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европа должна выделять больше средств на поддержку Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ФРГ, Франция, а также страны ЕС не должны жалеть средств для украинского государства.

«Сейчас они выделяют средств меньше по сравнению с США», — подчеркнул Трамп.

До этого в проект американского бюджета на 2020 финансовый год было внесено предложение о выделении около $400 млн на решение вопросов украинской безопасности.

Ранее Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине.