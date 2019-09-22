Трамп призвал Европу выделять больше средств для Украины
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европа должна выделять больше средств на поддержку Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, ФРГ, Франция, а также страны ЕС не должны жалеть средств для украинского государства.
«Сейчас они выделяют средств меньше по сравнению с США», — подчеркнул Трамп.
До этого в проект американского бюджета на 2020 финансовый год было внесено предложение о выделении около $400 млн на решение вопросов украинской безопасности.
Ранее Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине.