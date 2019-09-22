Шойгу назвал число кибератак на РФ со стороны Запада

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько атак на системы военной связи России ежедневно устраивает Запад. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Он отметил, что запад таким образом вмешивается в дела российской армии.

По мнению Шойгу, это делается «совершенно бесцеремонно и беспардонно».

Глава ведомства сообщил, что каждый день на системы военной связи России совершается сотни атак.

Шойгу также заявил о вбросах фейковых новостей в информационное пространство в России и в мире об оборонном ведомстве и Вооруженных силах страны.

Ранее Шойгу назвал главную угрозу для России.