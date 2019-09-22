Шойгу назвал число кибератак на РФ со стороны Запада
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько атак на системы военной связи России ежедневно устраивает Запад. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».
Он отметил, что запад таким образом вмешивается в дела российской армии.
По мнению Шойгу, это делается «совершенно бесцеремонно и беспардонно».
Глава ведомства сообщил, что каждый день на системы военной связи России совершается сотни атак.
Шойгу также заявил о вбросах фейковых новостей в информационное пространство в России и в мире об оборонном ведомстве и Вооруженных силах страны.