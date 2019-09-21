В Госдуме отреагировали на решение Трампа по отправке военных на Ближний Восток

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Зампред комитета Государственной думы России по обороне Юрий Швыткин высказался по поводу решения президента США Дональда Трампа об отправке дополнительных вооруженных сил на Ближний Восток. Об этом сообщает RT.

По его мнению, американская сторона вновь используют повод для нагнетания и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

«Вместе с заверениями Трампа о том, что США выведут войска из Сирии, они вводят дополнительный контингент на ближневосточном направлении», — добавил Швыткин.

Депутат также считает, что действия США на Ближнем Востоке имеют влияние для всех стран, расположенных там. По его словам, шаги, сделанные Соединенными Штатами, «не служат во благо обеспечения глобальной стабильности и безопасности» в данном регионе.