Губернатор ответил американскому генералу на план атаки на Россию

Глава Калининградской области Антон Алиханов ответил на заявление командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна о том, что США нападут на Калининград в случае «российской агрессии». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Алиханов порекомендовал американским военным изучить историю, чтобы узнать, чем обычно заканчивались попытки захватить нашу страну.

Ранее Харригян заявил, что у США есть план для прорыва российских ПВО в этом регионе.

«У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны», — отметил Алиханов.

По его словам, «жизнь показала», что помимо разработки планов, надо «еще и книжки почитать». Он отметил, что желает всем генералам США помнить, что «всегда есть русские и исторический опыт».