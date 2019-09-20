Не имеющих регистрацию граждан призовут военкоматы

Военкоматы смогут заводить учетные карточки на молодых людей, у которых нет регистрации по месту жительства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источников.

Как отмечается, новые правила разработали и внесли в Положение о воинском учете в Минобороны России.

Благодаря нововведениям призывники не смогут уклониться от службы в армии. Также, те, кто раньше не могли поступить в военный вуз из-за отсутствия регистрации, смогут получить такую возможность.

Поправки должны вступить в силу в конце 2019 года.

Ранее сообщалось, что в России изменились правила призыва на военную службу.