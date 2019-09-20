Задержанные суда КНДР прибыли в Находку

Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, пока прибывшие рыбаки будут находиться на судах.

«Суда уже на рейде Находки», --уточнил собеседник.

Четверо российских пограничников получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Также были задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов и 161 гражданин Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что пограничников России атаковали в Японском море.