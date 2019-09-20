Эксперты отметили неспособность США сбить гиперзвуковые ракеты России

Американские эксперты заявили, что Россия и Китай в значительной степени опередили Соединенные Штаты в области гиперзвуковых вооружений. Об этом сообщает The National Interest.

По словам специалистов, на сегодняшний день ПРО США не в состоянии отразить атаку подобными ракетами.

Они отметили, что министерство обороны США для того, чтобы догнать оппонентов, выделило в 2019 году более $2 млрд на разработку гиперзвукового оружия.

Однако, подчеркнули эксперты, Пентагон сосредоточился только на создании наступательного вооружения, а не оборонительного.

Эксперты заключили, что власти США должны контролировать расходы Пентагона и процесс создания ПРО, чтобы добиться успеха.

Ранее СМИ назвали способное покорить весь мир российское оружие.