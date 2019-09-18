Самолет ВВС США много часов наблюдал в небе за Россией

Военный самолет Соединенных Штатов OC-135B провел многочасовой наблюдательный полет над территорией России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Самолет США провел наблюдение в рамках международного Договора по открытому небу. Отмечается, что американский OC-135B взлетел подмосковного аэродрома Кубинка и полетал над Южным Уралом.

Также с 16 по 19 сентября на территории России инспекцию проводят Румыния, а на территории Бельгии – Россия.

Ранее сообщалось, что самолеты США и Канады начали полет над Россией.