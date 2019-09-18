Трамп не рассматривает вариант войны с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона не будет воевать с Ираном. Об этом глава государства рассказал журналистам в Сан-Диего, передает ТАСС.

Трамп отметил, что в настоящее время он рассматривает множество вариантов развития ситуации.

«Мы сейчас занимаем очень сильную позицию», — добавил Трамп.

Однако, он подчеркнул, что не имеет в виду военное вмешательство.

Ранее сообщалось, что Трамп намеревается расширить санкции против Ирана.