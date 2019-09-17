Трамп рассказал о военных действиях США в ответ на нападение на НПЗ Saudi Aramco

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Президент США Дональд Трамп выразил мнение, какие военные действия предпримет США в ответ на атаку на нефтеперерабатывающие предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщает ТАСС.

Глава США, считает, что военные действия США могут быть пропорциональным ответом на нападение на предприятия.

«Я думаю, что они были бы таковыми. Да», — подчеркнул Трамп

Ранее президент США заявил о желании избежать войны с Ираном. Однако он считает, что Тегеран, вероятно, причастен к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии.