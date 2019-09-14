Трамп раскрыл обстоятельства гибели сына бен Ладена

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что сын Усамы бен Ладена, экс-главаря террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России), Хамза был уничтожен в результате операции Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы государства.

По его словам, Хамза бен Ладен был убит во время антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана.

Президент отметил, что его ликвидация подорвет оперативные действия террористической группировки.

Как отмечается, о предполагаемой гибели Хамзы говорилось еще летом 2019 года, однако тогда Соединенные Штаты официально не подтвердили эту информацию.

Ранее СМИ сообщили, что умер сын бен Ладена.

«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 14.02.2003.