Лавров заявил об окончании сирийской войны

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом сообщает «Труд».

По его словам, сирийское государство постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни.

Он отметил, что очаги напряженности можно наблюдать лишь на территориях, которые не подконтрольны правительству САР, в частности в Идлибе.

Министр также добавил, что в сложившейся ситуации на первом месте стоят задачи оказания гуманитарной помощи Сирии, а также достижения политической стабильности.

Сирийская война началась в 2011 году. В 2015 году лидер Сирии Башар Асад попросил Россию оказать военную помощь, в результате чего российские силы нанесли авиаудары по инфраструктуре террористов.

В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России).

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.