Лавров заявил об окончании сирийской войны
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом сообщает «Труд».
По его словам, сирийское государство постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни.
Он отметил, что очаги напряженности можно наблюдать лишь на территориях, которые не подконтрольны правительству САР, в частности в Идлибе.
Министр также добавил, что в сложившейся ситуации на первом месте стоят задачи оказания гуманитарной помощи Сирии, а также достижения политической стабильности.
Сирийская война началась в 2011 году. В 2015 году лидер Сирии Башар Асад попросил Россию оказать военную помощь, в результате чего российские силы нанесли авиаудары по инфраструктуре террористов.
В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России).
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.