В Британии назвали самое грозное оружие России

Специалист по потенциалу и боеготовности штаба ВВС Британии Джулиан Болл заявил, что некоторое российское оружие очень опасное и требует ответа. Об этом пишет Janes 360.

По мнению Болла, самая главное грозное оружие российской стороны это ЗРС С-400 «Триумф», а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» и подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион-П».

«Угроза со стороны вражеских ракетных систем... требует ответа», — добавил Болл.

Также специалист стал сомневаться в военных возможностях британской стороны.

Заключая, он призвал, чтобы в стране начали применять искусственный интеллект при создании оружия и оборудования.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра обороны США назвал возможную причину ядерной войны.