Минобороны опубликовало рассекреченные документы о Второй мировой войне

Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны. Соответствующие материалы опубликованы в мультимедийном разделе сайта ведомства.

Отмечается, что документы рассекретили к 80-летию со дня подписания пакта о ненападении между Германией и СССР.

В ведомстве подчеркнули, что материалы помогут понять посетителям раздела, как и почему в непростой военно-политической обстановке были приняты те или иные решения.

Сообщается, что в документах говорится о неизвестных подробностях мировой военной политики переде началом войны.