США и Украина устроят наблюдательный полет над РФ

США и Украина с 9 по 14 сентября осуществят наблюдательный полет над территорией России. Об этом сообщает издание «Красная звезда».

Как стало известно, полет состоится в рамках международного Договора по открытому небу, участниками которого, кроме Украины и США, также является Россия и Белоруссия.

Сообщается, что совместная миссия США и Украины пройдет на румынском воздушном судне наблюдения Ан-30.

В свою очередь, Россия и Белоруссия в рамках данного договора с 9 по 13 сентября устроят полет над территорией Польши на российском самолете наблюдения Ан-30Б.